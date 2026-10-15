Пережил динозавров и дорос до полуметра: В Китае нашли гриб с историей в 65 млн лет

В лесах Китая обнаружили гигантский гриб, способный вырастать до полуметра в высоту и весить более двух килограммов. Находка оказалась настолько необычной, что учёным пришлось выделить для неё совершенно новое семейство Dianjunaceae, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

В Китае открыли новый вид гигантских грибов возрастом 65 млн лет. Фото © Kunming Institute of Botany under the Chinese Academy of Sciences

Открытие сделали специалисты Куньминского института ботаники Академии наук КНР в провинции Юньнань. Неизвестный ранее вид получил название Dianjunus rex, которое переводится как «Король дианских грибов». Причём у этого семейства пока нет других представителей, а сам исполин относится к сумчатым грибам, среди которых встречаются сморчки и микроскопические плесневые организмы. По своим размерам он стал одним из крупнейших известных представителей этой группы.

Изучение генетических особенностей показало, что эволюционная линия необычного обитателя леса возникла около 65 миллионов лет назад. Исследователи также предложили объяснение его внушительной массы, связав её с особым способом получения питательных веществ. Предполагается, что сначала гриб незаметно существует внутри здорового дерева, не причиняя ему вреда. Когда растение погибает, организм начинает разлагать древесину раньше конкурентов и получает ресурсы для стремительного роста.

При этом ботаники уверены, что далеко не все представители местного грибного царства уже известны науке. Сейчас в Юньнани зарегистрировано свыше шести тысяч видов, хотя их реальное разнообразие может превышать 100 тысяч. Таким образом, значительная часть обитателей здешних лесов ещё ждёт своего открытия.

Ранее сообщалось, что в России впервые зафиксировали три новых вида грибов. Самым редким видом оказалась хруплянка чистая, или Psathyrella immaculata. С 1987 года, когда этот вид описали, в базе GBIF зафиксировали всего 15 находок. Все они относились к Европе. Теперь хруплянку обнаружили в пойме реки Бакчар под Полынянкой в Томской области.