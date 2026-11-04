Причиной смерти итальянского режиссёра Тинто Брасса, известного по эротическим фильмам «Калигула» и «Салон Китти», предположительно стал внезапный сердечный приступ. Постановщику было 93 года. Об обстоятельствах его последних часов сообщает издание Roma.

По информации журналистов, утром 4 ноября режиссёру внезапно стало плохо. Несмотря на то что в последнее время его самочувствие улучшалось, перенесённые заболевания серьёзно ослабили организм.

В последние годы Брасс неоднократно сталкивался с тяжёлыми проблемами со здоровьем. В 2010 году он перенёс инсульт и кровоизлияние в мозг, а спустя девять лет — ишемическую атаку.

Прошлым летом режиссёра госпитализировали с тяжёлой формой сепсиса. Ситуацию осложнил оползень неподалёку от его дома в Риме, из-за которого постановщик оказался фактически изолирован от окружающего мира. Это затруднило проведение регулярных медицинских осмотров.

В последние годы жизни Брасс предпочитал уединение. Он проживал в исторической деревне Изола-Фарнезе на окраине итальянской столицы, которую в шутку называл своим убежищем и «казармой».