Пережил инсульт, сепсис и ишемическую атаку: Раскрыты подробности смерти режиссёра Тинто Брасса
Сердечный приступ стал причиной смерти Тинто Брасса
Тинто Брасс. Обложка © ТАСС / Zuma
Причиной смерти итальянского режиссёра Тинто Брасса, известного по эротическим фильмам «Калигула» и «Салон Китти», предположительно стал внезапный сердечный приступ. Постановщику было 93 года. Об обстоятельствах его последних часов сообщает издание Roma.
По информации журналистов, утром 4 ноября режиссёру внезапно стало плохо. Несмотря на то что в последнее время его самочувствие улучшалось, перенесённые заболевания серьёзно ослабили организм.
В последние годы Брасс неоднократно сталкивался с тяжёлыми проблемами со здоровьем. В 2010 году он перенёс инсульт и кровоизлияние в мозг, а спустя девять лет — ишемическую атаку.
Прошлым летом режиссёра госпитализировали с тяжёлой формой сепсиса. Ситуацию осложнил оползень неподалёку от его дома в Риме, из-за которого постановщик оказался фактически изолирован от окружающего мира. Это затруднило проведение регулярных медицинских осмотров.
В последние годы жизни Брасс предпочитал уединение. Он проживал в исторической деревне Изола-Фарнезе на окраине итальянской столицы, которую в шутку называл своим убежищем и «казармой».
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