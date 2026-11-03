Пермский ведущий Николай Малков незадолго до гибели получил перелом пальца в драке с мужчиной, которому предоставил жильё, рассказал его друг Константин. По его словам, шоумен доверил некому Даниилу ключи от квартиры и оправдывал его поведение, несмотря на предупреждения знакомых.

Собеседник RG.ru пояснил, что ранее Даниил около двух недель жил у него самого. Выселить мужчину удалось не сразу: тот отказывался уходить и покинул квартиру только после отключения доступа к интернету и смены пароля на компьютере. После этого его приютил Малков.

Сам Даниил отрицает причастность к трагедии и утверждает, что как минимум две недели не бывал у ведущего. Однако, предположительно, 29 октября он записал видео для соцсетей, на котором Константин узнал кухню Малкова.

Напомним, Николая Малкова обнаружили мёртвым в его пермской квартире 2 ноября. Знакомые встревожились после того, как он перестал отвечать на звонки, дверь вскрыли в присутствии полиции. Находившуюся дома овчарку Альму нашли запертой на балконе.