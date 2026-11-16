В петербургском районе Парнас заметили необычного пернатого охотника — ястребиную сову, которая устроила охоту на крыс возле жилых домов. Местные жители сняли редкую птицу после того, как она поймала грызуна у мусорного контейнера, а затем уселась на ветку высматривать новую добычу.

Как объяснил Telegram-каналу Mash на Мойке биолог Павел Глазков, ястребиная сова — редкий гость для Петербурга. Обычно эти птицы обитают в таёжных лесах, однако в поисках пропитания могут залетать и в город. Здесь их привлекает обилие мышевидных грызунов.

Своё название хищница получила за сходство с ястребом. В отличие от большинства других сов, она прекрасно видит при дневном свете и способна охотиться даже в солнечную погоду. Заметив жертву, птица стремительно пикирует вниз и хватает её когтями. Есть у ястребиной совы и привычка делать запасы. Если добычу не удаётся съесть сразу, хищница может спрятать её в укромном месте, чтобы вернуться за едой позже.

Встреча с такой птицей в жилом квартале — большая редкость. Ястребиная сова занесена в Красную книгу Ленинградской области, а её появление на Парнасе специалисты связывают с доступной кормовой базой.