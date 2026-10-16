Первое издание «Гарри Поттера» 1997 года с опечатками продали за $400 тысяч

Редкий экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» с несколькими типографскими ошибками продали в США за 400 тысяч долларов. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions, организовавший торги в Далласе 14 октября.

Покупатель заплатил за книгу 320 тысяч долларов, а с учётом аукционной комиссии стоимость достигла 400 тысяч. Это почти в четыре раза больше предварительной оценки, составлявшей 75 тысяч фунтов стерлингов.

Особую ценность изданию придают его редкость и характерные опечатки. Например, на 53-й странице в списке школьных принадлежностей Гарри дважды указана волшебная палочка. На задней обложке слово Philosopher's напечатано без одной буквы «о», а на странице с выходными данными вместо привычного J. K. Rowling указано полное имя писательницы — Joanne Rowling.

Книга вышла в 1997 году в составе первого тиража из 500 экземпляров в твёрдом переплёте. Из них 300 направили в школы и библиотеки, а оставшиеся 200 раздали друзьям, литературным критикам и другим знакомым издателей. Помимо этого, одновременно выпустили 5150 экземпляров в мягкой обложке.

Несмотря на почти 30-летний возраст, проданная книга сохранилась в хорошем состоянии. Специалисты обнаружили лишь небольшие потёртости на корешке и углах, а также незначительные царапины на обложке.

По оценке представителей Heritage Auctions, интерес коллекционеров к первым изданиям произведений Джоан Роулинг остаётся высоким. Дополнительное внимание к волшебной вселенной может привлечь готовящаяся телевизионная адаптация истории о Гарри Поттере.

Ранее Life.ru рассказывал о выходе двух новых книг по вселенной «Гарри Поттера». Издательство Bloomsbury анонсировало иллюстрированные выпуски серии Pocket Potters, посвящённые профессору Минерве Макгонагалл и близнецам Фреду и Джорджу Уизли. Оба издания поступят в продажу 23 февраля 2027 года.