Первое лекарство от болезни Бехтерева​ показало эффективность до 60%

Около 60% пациентов с болезнью Бехтерева достигают ремиссии при лечении российским препаратом «Сенипрутуг». Об этом РИА «Новости» рассказал директор НИИ ревматологии имени В. А. Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.

Отечественный препарат был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году после почти 19 лет разработки. По словам специалиста, по эффективности средство сопоставимо с применяемыми генно-инженерными биологическими препаратами.

«Эффективность препарата сопоставима с используемыми генно-инженерными биологическими препаратами. Достижение ремиссии заболевания составляет порядка 60%, ещё у около 15-20% пациентов удаётся добиться низкой активности, а 20-25% больных нуждаются в переключении на другой вариант лечения», — сказал Лила.

Ревматолог отметил, что учёные уже рассматривают способы улучшения действия препарата. Один из возможных вариантов связан с изменением структуры лекарственной молекулы, эту тему обсуждали с академиком РАН Сергеем Лукьяновым, автором соответствующего подхода.

Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспалительное заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать ткани позвоночника и суставов. Со временем это может привести к окостенению хрящей, боли, ограничению движений и поражению других суставов, включая тазобедренные. Ранее Life.ru рассказывал о ранних сигналах, которые могут указывать на развитие этого заболевания.