Первое за четыре года землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Амурской области

Первое в 2026 году землетрясение в Амурской области произошло на территории Тындинского округа, колебания почувствовали жители четырёх населённых пунктов. Об этом сообщила местная администрация.

Подземный толчок магнитудой 4,5 зарегистрировали в 09:27 по местному времени примерно в 50 километрах от посёлка Юктали. Сейсмическую активность ощутили также в Олеме, Чильчи и селе Усть-Нюкжа.

После произошедшего управляющим компаниям, ресурсоснабжающим и образовательным организациям поручили осмотреть здания. По итогам проверки специалисты должны зафиксировать возможные повреждения.

Предыдущее землетрясение в регионе отмечалось в январе 2022 года в районе хребта Тукурингра в Зейском округе. Тогда его магнитуда достигала примерно 4,8.

Ранее Life.ru сообщал, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его очаг находился на глубине 73,8 километра в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского.