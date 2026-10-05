Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 03:47

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Бурятии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katvic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katvic

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Баргузинском районе Бурятии. Подземные толчки зафиксировали рядом с населённым пунктом Максимиха. Об этом сообщила Байкальский филиал Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Землетрясение произошло в понедельник в 6:54 по местному времени (1:54 мск). Геофизики определили магнитуду толчков на уровне 4,1.

«Данные о последнем землетрясении, широта — 53.36, долгота — 108.54», — говорится в сообщении геофизической службы.

Три землетрясения магнитудой до 5,2 произошли на юге Турции
Три землетрясения магнитудой до 5,2 произошли на юге Турции

Сейсмическая активность также сохраняется на Камчатке. За последние сутки специалисты зарегистрировали там 10 землетрясений. Одно из них жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского ощутили как толчки силой до двух баллов. Всего за неделю на Камчатке зафиксировали 62 сейсмособытия.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar