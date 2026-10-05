Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Бурятии

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Баргузинском районе Бурятии. Подземные толчки зафиксировали рядом с населённым пунктом Максимиха. Об этом сообщила Байкальский филиал Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Землетрясение произошло в понедельник в 6:54 по местному времени (1:54 мск). Геофизики определили магнитуду толчков на уровне 4,1.

«Данные о последнем землетрясении, широта — 53.36, долгота — 108.54», — говорится в сообщении геофизической службы.

Сейсмическая активность также сохраняется на Камчатке. За последние сутки специалисты зарегистрировали там 10 землетрясений. Одно из них жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского ощутили как толчки силой до двух баллов. Всего за неделю на Камчатке зафиксировали 62 сейсмособытия.