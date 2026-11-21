«Первопричины и реалии»: В Госдуме раскрыли важные условия гарантий безопасности по Украине
Депутат Асафов: Гарантии безопасности по Украине должны учитывать интересы РФ
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Гарантии безопасности должны исключать размещение иностранных войск на Украине, предусматривать создание буферной зоны и защиту русского языка от дискриминации. Такие условия приемлемы для России, заявил депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.
По его словам, важен также «учёт первопричин конфликта и реалий на земле». Часть требований Москва сформулировала ещё в ноябре 2021 года. Детали остаются предметом переговоров, однако формулировки, которые лишь на словах соответствуют договорённостям, Россию не устроят.
«Вопрос в уполномоченности подписантов и ответственности за гарантии. Здесь нет поверхностного решения — это вопрос согласования позиций и многосторонних, а не односторонних гарантий», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирного соглашения. По мнению президента США, прежде всего необходимо добиться договорённостей об урегулировании конфликта.