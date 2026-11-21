Гарантии безопасности должны исключать размещение иностранных войск на Украине, предусматривать создание буферной зоны и защиту русского языка от дискриминации. Такие условия приемлемы для России, заявил депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.

По его словам, важен также «учёт первопричин конфликта и реалий на земле». Часть требований Москва сформулировала ещё в ноябре 2021 года. Детали остаются предметом переговоров, однако формулировки, которые лишь на словах соответствуют договорённостям, Россию не устроят.

«Вопрос в уполномоченности подписантов и ответственности за гарантии. Здесь нет поверхностного решения — это вопрос согласования позиций и многосторонних, а не односторонних гарантий», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».