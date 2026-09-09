Первую печатную биографию Ивана Грозного выставили на аукцион со стартовой ценой 450 тыс. рублей. Торги пройдут 17 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил аукционный дом «Литфонд».

Речь идёт о книге лютеранского пастора Пауля Одерборна, жившего примерно в 1550–1604 годах. «Литфонд» называет её первой в истории европейского книгопечатания отдельной биографией русского монарха. Следующим русским царём, которому на Западе посвятили отдельную книгу, стал Пётр I, однако подобное издание появилось примерно через столетие.

Одерборн дал работе название «Удивительная, ужасающая, неслыханная история и подлинные исторические факты, а именно жизнеописание великого князя Московского Иоанна Базилидиса или, как он зовется на своём языке, Ивана Васильевича». Аукционный дом характеризует текст как политический памфлет, который появился вскоре после Ливонской войны и стал частью европейской полемики вокруг Московского царства.

«Впервые на российских торгах. Редкость музейного уровня», — говорится в описании лота.

Экземпляр сохранился в более позднем пергаменном переплёте, который предположительно изготовили в XX веке. На титульном листе сохранилась ручная акварельная подкраска, выполненная в эпоху издания книги.

До биографии Ивана Грозного Одерборн в 1582 году выпустил трактат о религии русинов и татар. Успех этой работы подтолкнул его к созданию нового произведения. Книгу относят к так называемой «иваниане» — направлению европейской публицистики и историографии XVI века, которое сформировалось во время Ливонской войны. По оценке аукционного дома, такие тексты участвовали в создании на Западе представления о России как об «Антиевропе».

Ранее в Германии на аукцион выставили кружку бренда «Армия России», из-за которой разгорелся политический скандал. Лот принадлежал заместителю главы отделения «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Хансу-Томасу Тилльшнайдеру. Предмет привлёк внимание после того, как журналист Bild заметил его в кабинете политика. На фоне обсуждения Тилльшнайдер решил продать кружку через eBay, а к вечеру 7 сентября цена поднялась до 1943 евро. Сам политик в публикации об аукционе назвал сувенир «самой опасной кружкой в Германии».