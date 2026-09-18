Первые МС-21 будут летать между Москвой и Петербургом, далее — по всей России

Первые серийные самолёты МС-21, заказанные «Аэрофлотом», будут летать между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в материалах Кремля по случаю подписания контракта. Речь идёт о высокочастотных маршрутах, на которых лайнерам получится обеспечить эффективную техническую поддержку.

«Также рассматриваются направления в Казань, Нижний Новгород и другие крупные города европейской части России. По мере увеличения парка маршрутная сеть будет расширяться на Поволжье, Урал и Сибирь, включая Новосибирск, Омск и Красноярск, а также на южные направления», — говорится в документах.

Напомним, первым заказчиком новейших МС-21 стал «Аэрофлот». Комментируя подписание контракта на поставку 90 машин, президент РФ Владимир Путин назвал это значимым шагом для развития отечественной авиаотрасли.