Путин высоко оценил заказ на 90 самолётов МС-21 для «Аэрофлота»

Группа «Аэрофлот» получит 90 новых самолётов МС-21-310. Президент России Владимир Путин назвал подписание контракта значимым шагом в развитии отечественной авиационной отрасли.

«Молодцы! Поздравляю вас! Это очень значимый шаг в развитии отрасли, очень значимый!» — сказал глава государства после церемонии подписания документов.

Соглашения заключили генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, глава Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, руководитель Объединённой двигателестроительной корпорации Александр Грачёв и гендиректор «Авиакапитал-Сервиса» Роман Пахомов.

Пакет предусматривает поставку и передачу в лизинг 90 лайнеров. Вместе с 18 ранее заказанными самолётами техническое сопровождение охватит 108 воздушных судов. ОАК станет поставщиком МС-21 и будет отвечать за их полное техническое сопровождение. «Авиакапитал-Сервис» выступит лизингодателем, а ОДК подключится к обслуживанию самолётов в качестве соисполнителя.

МС-21-310 — российский среднемагистральный пассажирский самолёт с отечественными двигателями ПД-14. Сертификацию лайнера планируют завершить в середине 2027 года.