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Опубликовано 23 октября, 23:04

Первые три танкера с российским дизелем уже вышли в Атлантику

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Первые три танкера с российским дизельным топливом уже направляются к восточному побережью Атлантического океана, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Поставки осуществляются в рамках договорённостей об увеличении предложения дизеля на мировом рынке, в том числе в США.

«Первые три танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ. Основные объёмы могут быть поставлены из ресурсов компании «Роснефть», — заявил Новак журналистам.

По словам вице-премьера, Россия намерена обеспечить дополнительные поставки дизельного топлива на международные рынки в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями. Существенную роль в организации экспорта играет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия может начать поставки дизельного топлива в Европу при наличии соответствующего запроса. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил такой сценарий, отметив готовность российской стороны обсуждать экспорт энергоресурсов с заинтересованными партнёрами.

Больше новостей о международной торговле, поставках энергоресурсов и российской экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Александр Блинов
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