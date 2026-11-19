19 ноября в народном календаре отмечают Павла Ледостава — день, с которым связывали появление первого прочного льда на водоёмах и приближение зимы. По погоде, поведению птиц и состоянию воды наши предки пытались предсказать, какими будут холодные месяцы и следующий урожай.

Православная церковь в эту дату чтит память святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского, жившего в IV веке. Он выступал против иконоборчества и подвергался гонениям за свои убеждения. В народной традиции его имя со временем связали с началом ледостава и подготовкой к подлёдной рыбалке.

К этому дню старались закончить осенние хозяйственные дела: утеплить дом, запасти дрова и проверить крышу. Рыбаки готовили снасти к зимнему сезону. На стол обычно ставили простые домашние блюда — каши, яйца и пироги. Существовало и поверье, что отказ от мяса поможет уберечься от болезней зимой.

Особое значение придавали одежде и поведению. Считалось, что 19 ноября нужно надевать чистые вещи, не ссориться и не затевать пустых разговоров. По поверьям, конфликт в этот день мог обернуться затяжными семейными неприятностями. Также старались не стирать вручную и не развешивать бельё, а тяжёлую работу по дому откладывали.

Природные явления тоже воспринимали как подсказки на будущее. Гладкий лёд, по народным наблюдениям, предвещал неурожай, а бугристый — богатый урожай. Снег 19 ноября считали предвестником снежной и мягкой зимы, безветренную погоду связывали с приближением морозов, а алый рассвет — с осадками к вечеру.

Наблюдали и за птицами. Если гуси тянулись к воде, ожидали потепления, а если птицы сидели на ветках и не спешили взлетать — готовились к холодному ветру.

Главным символом Павла Ледостава считался первый лёд. В некоторых местностях существовал обычай бросать в воду монеты или сладости, чтобы задобрить водяного и заручиться его благосклонностью, передаёт РИА «ФедералПресс».