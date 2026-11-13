Вы знали, что 14 ноября на Руси праздновали Кузьминки? Этот осенний праздник отмечали 1 ноября по старому стилю, в день памяти святых Космы и Дамиана Асийских, которых в народе звали Кузьмой и Демьяном. Life.ru рассказывает, какие необычные обычаи соблюдали наши предки, провожая осень, и что происходило на девичьих посиделках.

Что за курица-именинница?

Почему на Кузьминки несли кур к церкви: «курьи именины» и народные обычаи в день памяти Кузьмы и Демьяна. Фото © Wikipedia / иконописатель

«Курица — именинница», — так, по словам фольклориста Аполлона Коринфского, в некоторых деревнях объясняли, зачем на Кузьминки брать птицу к обедне. Кузьму и Демьяна считали покровителями кур и в день их памяти просили, чтобы птица в хозяйстве хорошо велась, поэтому и сам праздник прозвали «курьими именинами».

В книге «Народная Русь» Коринфский описывает и другой обычай, по которому крестьянки приносили кур на боярский двор и получали взамен ленты для головных уборов. Подаренных птиц берегли, потому что считали отданными под покровительство святых, а яйца от таких кур слыли особенно полезными. На Кузьминки за праздничный обед отвечала девушка на выданье. Она сама хозяйничала на кухне и подавала родным куриную лапшу, которая считалась главным блюдом этого дня.

Как девушки собирали угощение на посиделки?

Зачем девушки обходили дворы перед посиделками: ссыпчина на Кузьминки и сбор продуктов для общего ужина. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К вечеру девушки собирались в избе, которую заранее снимали для посиделок, и накрывали там уже общий стол. Припасы собирали по дворам, где одни делились мукой и крупой, а другие давали яйца и масло. Такие вечеринки называли ссыпчиной, потому что угощение готовили в складчину. В селе Черновском Нижегородской области, по воспоминаниям, записанным в 1995 году, девушки даже подбирали в поле колоски, оставшиеся после уборки урожая. Зерно отдавали молоть или меняли на муку, а к ужину из дома приносили огурцы и капусту.

На общий стол могла попасть и птица, которую молодёжь добывала тайком. Этнографы записали в селе Чеботаевке Ульяновской области историю о парне, который принёс на посиделки петуха из собственного двора. Когда хозяйка заговорила о пропаже, птицу уже успели съесть, а взрослые, по словам рассказчицы, знали, куда он делся, и отнеслись к проделке спокойно.

В селе Сара, судя по другой записи из того же сборника, к праздничному столу тайком брали огурцы, капусту и мочёные яблоки из чужих погребов. Хозяева знали об обычае и порой заранее просили молодёжь закрыть за собой погреб, чтобы припасы не помёрзли.

Каша за несколько копеек и пляски под гармонь

Как молодёжь гуляла на Кузьминки: каша за несколько копеек, пляски под гармонь и смотрины невест на Руси. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Из собранной по дворам крупы варили кашу, а к ужину готовили козьмодемьянское пиво. По сведениям Российского этнографического музея, когда в избу приходили приглашённые парни, девушки иногда продавали им кашу по нескольку копеек за порцию, а выручку делили между собой. В том же Черновском девушки звали парней, у которых была гармонь или балалайка, и после ужина молодёжь пела шуточные песни и плясала. Когда вечер заканчивался, некоторые уже расходились парами.

На таких вечерах молодые люди могли приглядеться друг к другу. Не случайно Российский этнографический музей упоминает среди традиций Кузьминок смотрины невест. Имена Кузьмы и Демьяна звучали и в свадебных песнях, а в той, которую приводит Коринфский, к ним обращались как к одному Кузьме-Демьяну и просили «сковать» свадьбу на всю жизнь. О том, как в старину выбирали пару и кому запрещали жениться, Life.ru уже рассказывал в материале о брачных обычаях Руси.