Первый мокрый снег в Москве ожидается 3 ноября: когда он начнётся и ляжет ли на землю Оглавление Когда в Москве выпадет первый снег в 2026 году Во сколько начнётся мокрый снег в Москве 3 ноября Какая погода будет в Москве 3 ноября 2026 года Коротко прогноз на 3 ноября: Ляжет ли первый снег в Москве 3 ноября Погода в Москве 4 ноября: снег продолжится? Когда в Москве ляжет устойчивый снег Когда в Москве начнётся метеорологическая зима Нужно ли менять резину перед снегом 3 ноября Будет ли снег в Москве 3 ноября — главное FAQ Первый мокрый снег в Москве ожидается вечером 3 ноября 2026 года. Во сколько начнётся, какая будет температура, ляжет ли снег и что ждёт столицу 4 ноября. Первый мокрый снег в Москве ожидается вечером 3 ноября 2026 года. Обложка © Life.ru

Первый мокрый снег в Москве может выпасть уже во вторник, 3 ноября 2026 года. Синоптики ожидают дождь, который по мере похолодания местами будет переходить в мокрый снег. Рассказываем, во сколько начнётся первый снег в Москве, какая погода ожидается 3 и 4 ноября и останется ли снежный покров на земле.

После первых ноябрьских осадков синоптики ждут следующую волну: когда мокрый снег вернётся в Москву 12 ноября и ляжет ли на землю, рассказываем отдельно.

Когда в Москве выпадет первый снег в 2026 году

Первые в этом сезоне осадки в виде мокрого снега прогнозируются в Москве 3 ноября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и первого мокрого снега. По его прогнозу, ночью температура будет около 0…+2 градусов, днём — +2…+4 градуса.

Официальный прогноз Гидрометцентра также предусматривает на 3 ноября дождь с мокрым снегом. По данным метеослужбы, ночью в Москве ожидается от −1 до +1 градуса, днём — +3…+5 градусов, ветер северо-западный, 3–8 м/с.

Таким образом, прогнозы немного различаются по температуре, однако сходятся в главном: 3 ноября в Москву придут смешанные осадки — дождь и мокрый снег.

Коммунальные службы Москвы готовы к первому мокрому снегу в начале ноября. Фото © Life.ru

Во сколько начнётся мокрый снег в Москве 3 ноября

Наиболее вероятное время появления первых снежинок — вечер 3 ноября.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вечером столичный регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта. Сначала начнётся дождь, а после 18:00 к нему местами будет примешиваться первый в сезоне мокрый снег. После полудня температура ожидается в пределах +1…+4 градусов, а к сумеркам местами приблизится к нулю.

Поэтому ждать полноценного сильного снегопада днём 3 ноября не стоит: речь идёт прежде всего о небольшом мокром снеге вместе с дождём, наиболее вероятном вечером.

Какая погода будет в Москве 3 ноября 2026 года

Ночью 3 ноября температура в Москве будет держаться около нуля. Возможны туман и изморозь, существенных осадков в первой половине суток не ожидается.

Днём станет облачно с прояснениями. Температура составит примерно +2…+5 градусов, а к вечеру вероятность дождя и мокрого снега возрастёт. Северо-западный ветер будет умеренным — около 3–8 м/с.

Коротко прогноз на 3 ноября:

ночью: около −1…+2 °C

днём: около +2…+5 °C

осадки: дождь, местами мокрый снег

наиболее вероятный снег: вечером, после 18:00

ветер: северо-западный, до 3–8 м/с

Ляжет ли первый снег в Москве 3 ноября

Устойчивого снежного покрова 3 ноября синоптики пока не ожидают. Температура воздуха днём останется положительной, а первые снежинки будут выпадать вместе с дождём и быстро таять.

Однако в ночь на 4 ноября похолодание продолжится. В Гидрометцентре допускали появление на земле следов снега. По оценке ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилы Паршиной, временный снежный покров может составить до одного сантиметра, но долго не сохранится из-за плюсовой температуры.

То есть утром 4 ноября москвичи местами действительно могут увидеть побелевшие газоны и крыши, но говорить о начале настоящей снежной зимы пока рано.

Первый снег в Москве 3–4 ноября будет временным и устойчивого снежного покрова пока не сформирует. Фото © Life.ru

Погода в Москве 4 ноября: снег продолжится?

В среду, 4 ноября, вероятность смешанных осадков сохранится.

Официальный прогноз Гидрометцентра предусматривает ночью около 0…+2 градусов, мокрый снег и снег, а днём — примерно +2…+4 градуса и дождь с мокрым снегом. По Московской области осадки местами могут быть умеренными. Ветер усилится до 6–11 м/с.

Поэтому первый снег, выпавший 3–4 ноября, будет преимущественно временным и при положительной температуре станет быстро таять.

Когда в Москве ляжет устойчивый снег

Первый мокрый снег и устойчивый снежный покров — разные погодные события.

По прогнозу Людмилы Паршиной из Гидрометцентра, устойчивый снежный покров в Москве в 2026 году может сформироваться в третьей декаде ноября. При этом Евгений Тишковец допускает более поздний срок — не раньше конца ноября или начала декабря.

Таким образом, снег 3–4 ноября станет скорее первым заметным сигналом приближения зимы, чем её полноценным началом.

Когда в Москве начнётся метеорологическая зима

Метеорологическая зима наступает не с первым снегом, а после устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.

Для Москвы такой переход обычно происходит в ноябре. По нынешним прогнозам, метеорологическая зима может начаться во второй половине ноября, тогда как постоянный снежный покров способен сформироваться позже.

Нужно ли менять резину перед снегом 3 ноября

Автомобилистам в Москве уже рекомендуют переходить с летних шин на зимние.

ЦОДД советует ориентироваться не на наличие снега, а на устойчивую среднесуточную температуру: менять резину стоит, когда она опускается ниже +5…+7 градусов. Особенно актуальна замена для тех, кто ездит утром, вечером или регулярно выезжает в Подмосковье, где температура может быть ниже.

На фоне прогноза дождя, мокрого снега и температур около нуля откладывать сезонную замену шин уже не стоит.

Будет ли снег в Москве 3 ноября — главное

Да. Первый мокрый снег в Москве в 2026 году ожидается во вторник, 3 ноября.

Наиболее вероятно, что он начнёт примешиваться к дождю вечером, после 18:00. Днём температура составит примерно +2…+5 градусов, поэтому снег будет мокрым и в большинстве районов сразу растает.

Мокрый снег в Москве может местами ненадолго остаться на земле, но при плюсовой температуре быстро растает. Фото © Life.ru

В ночь на 4 ноября снег продолжится, и местами на земле может появиться временный покров толщиной до одного сантиметра. Однако устойчивого снега в начале ноября синоптики пока не ждут.

FAQ

Будет ли снег в Москве 3 ноября 2026 года?

Да. Синоптики прогнозируют 3 ноября небольшой дождь, который местами будет переходить в первый мокрый снег.

Во сколько начнётся первый снег в Москве 3 ноября?

Наиболее вероятное время — вечер. По прогнозу «Фобоса», мокрый снег может примешиваться к дождю после 18:00.

Какая температура будет в Москве 3 ноября?

Ночью температура будет около нуля, днём — примерно +2…+5 градусов.

Ляжет ли снег в Москве 3 ноября?

Скорее всего, большая часть снега растает. Временные следы снежного покрова вероятнее утром 4 ноября.

Будет ли снег в Москве 4 ноября?

Да, вероятность снега и мокрого снега сохранится в ночь на 4 ноября и в течение дня.

Когда в Москве выпадет устойчивый снег?

По разным оценкам синоптиков, устойчивый снежный покров может сформироваться с третьей декады ноября до начала декабря.

Когда в Москве начнётся настоящая зима?

Переход среднесуточной температуры ниже нуля прогнозируется во второй половине ноября.

Авторы Александра Новоселова