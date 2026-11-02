Первый мокрый снег в Москве ожидается 3 ноября: когда он начнётся и ляжет ли на землю
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Первый мокрый снег в Москве ожидается вечером 3 ноября 2026 года. Во сколько начнётся, какая будет температура, ляжет ли снег и что ждёт столицу 4 ноября.
Первый мокрый снег в Москве ожидается вечером 3 ноября 2026 года. Обложка © Life.ru
Первый мокрый снег в Москве может выпасть уже во вторник, 3 ноября 2026 года. Синоптики ожидают дождь, который по мере похолодания местами будет переходить в мокрый снег. Рассказываем, во сколько начнётся первый снег в Москве, какая погода ожидается 3 и 4 ноября и останется ли снежный покров на земле.
После первых ноябрьских осадков синоптики ждут следующую волну: когда мокрый снег вернётся в Москву 12 ноября и ляжет ли на землю, рассказываем отдельно.
Когда в Москве выпадет первый снег в 2026 году
Первые в этом сезоне осадки в виде мокрого снега прогнозируются в Москве 3 ноября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и первого мокрого снега. По его прогнозу, ночью температура будет около 0…+2 градусов, днём — +2…+4 градуса.
Официальный прогноз Гидрометцентра также предусматривает на 3 ноября дождь с мокрым снегом. По данным метеослужбы, ночью в Москве ожидается от −1 до +1 градуса, днём — +3…+5 градусов, ветер северо-западный, 3–8 м/с.
Таким образом, прогнозы немного различаются по температуре, однако сходятся в главном: 3 ноября в Москву придут смешанные осадки — дождь и мокрый снег.
Коммунальные службы Москвы готовы к первому мокрому снегу в начале ноября. Фото © Life.ru
Во сколько начнётся мокрый снег в Москве 3 ноября
Наиболее вероятное время появления первых снежинок — вечер 3 ноября.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вечером столичный регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта. Сначала начнётся дождь, а после 18:00 к нему местами будет примешиваться первый в сезоне мокрый снег. После полудня температура ожидается в пределах +1…+4 градусов, а к сумеркам местами приблизится к нулю.
Поэтому ждать полноценного сильного снегопада днём 3 ноября не стоит: речь идёт прежде всего о небольшом мокром снеге вместе с дождём, наиболее вероятном вечером.
Какая погода будет в Москве 3 ноября 2026 года
Ночью 3 ноября температура в Москве будет держаться около нуля. Возможны туман и изморозь, существенных осадков в первой половине суток не ожидается.
Днём станет облачно с прояснениями. Температура составит примерно +2…+5 градусов, а к вечеру вероятность дождя и мокрого снега возрастёт. Северо-западный ветер будет умеренным — около 3–8 м/с.
Коротко прогноз на 3 ноября:
- ночью: около −1…+2 °C
- днём: около +2…+5 °C
- осадки: дождь, местами мокрый снег
- наиболее вероятный снег: вечером, после 18:00
- ветер: северо-западный, до 3–8 м/с
Ляжет ли первый снег в Москве 3 ноября
Устойчивого снежного покрова 3 ноября синоптики пока не ожидают. Температура воздуха днём останется положительной, а первые снежинки будут выпадать вместе с дождём и быстро таять.
Однако в ночь на 4 ноября похолодание продолжится. В Гидрометцентре допускали появление на земле следов снега. По оценке ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилы Паршиной, временный снежный покров может составить до одного сантиметра, но долго не сохранится из-за плюсовой температуры.
То есть утром 4 ноября москвичи местами действительно могут увидеть побелевшие газоны и крыши, но говорить о начале настоящей снежной зимы пока рано.
Первый снег в Москве 3–4 ноября будет временным и устойчивого снежного покрова пока не сформирует. Фото © Life.ru
Погода в Москве 4 ноября: снег продолжится?
В среду, 4 ноября, вероятность смешанных осадков сохранится.
Официальный прогноз Гидрометцентра предусматривает ночью около 0…+2 градусов, мокрый снег и снег, а днём — примерно +2…+4 градуса и дождь с мокрым снегом. По Московской области осадки местами могут быть умеренными. Ветер усилится до 6–11 м/с.
Поэтому первый снег, выпавший 3–4 ноября, будет преимущественно временным и при положительной температуре станет быстро таять.
Когда в Москве ляжет устойчивый снег
Первый мокрый снег и устойчивый снежный покров — разные погодные события.
По прогнозу Людмилы Паршиной из Гидрометцентра, устойчивый снежный покров в Москве в 2026 году может сформироваться в третьей декаде ноября. При этом Евгений Тишковец допускает более поздний срок — не раньше конца ноября или начала декабря.
Таким образом, снег 3–4 ноября станет скорее первым заметным сигналом приближения зимы, чем её полноценным началом.
Когда в Москве начнётся метеорологическая зима
Метеорологическая зима наступает не с первым снегом, а после устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.
Для Москвы такой переход обычно происходит в ноябре. По нынешним прогнозам, метеорологическая зима может начаться во второй половине ноября, тогда как постоянный снежный покров способен сформироваться позже.
Нужно ли менять резину перед снегом 3 ноября
Автомобилистам в Москве уже рекомендуют переходить с летних шин на зимние.
ЦОДД советует ориентироваться не на наличие снега, а на устойчивую среднесуточную температуру: менять резину стоит, когда она опускается ниже +5…+7 градусов. Особенно актуальна замена для тех, кто ездит утром, вечером или регулярно выезжает в Подмосковье, где температура может быть ниже.
На фоне прогноза дождя, мокрого снега и температур около нуля откладывать сезонную замену шин уже не стоит.
Будет ли снег в Москве 3 ноября — главное
Да. Первый мокрый снег в Москве в 2026 году ожидается во вторник, 3 ноября.
Наиболее вероятно, что он начнёт примешиваться к дождю вечером, после 18:00. Днём температура составит примерно +2…+5 градусов, поэтому снег будет мокрым и в большинстве районов сразу растает.
Мокрый снег в Москве может местами ненадолго остаться на земле, но при плюсовой температуре быстро растает. Фото © Life.ru
В ночь на 4 ноября снег продолжится, и местами на земле может появиться временный покров толщиной до одного сантиметра. Однако устойчивого снега в начале ноября синоптики пока не ждут.
FAQ
- Будет ли снег в Москве 3 ноября 2026 года?
Да. Синоптики прогнозируют 3 ноября небольшой дождь, который местами будет переходить в первый мокрый снег.
- Во сколько начнётся первый снег в Москве 3 ноября?
Наиболее вероятное время — вечер. По прогнозу «Фобоса», мокрый снег может примешиваться к дождю после 18:00.
- Какая температура будет в Москве 3 ноября?
Ночью температура будет около нуля, днём — примерно +2…+5 градусов.
- Ляжет ли снег в Москве 3 ноября?
Скорее всего, большая часть снега растает. Временные следы снежного покрова вероятнее утром 4 ноября.
- Будет ли снег в Москве 4 ноября?
Да, вероятность снега и мокрого снега сохранится в ночь на 4 ноября и в течение дня.
- Когда в Москве выпадет устойчивый снег?
По разным оценкам синоптиков, устойчивый снежный покров может сформироваться с третьей декады ноября до начала декабря.
- Когда в Москве начнётся настоящая зима?
Переход среднесуточной температуры ниже нуля прогнозируется во второй половине ноября.