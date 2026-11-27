Международный производитель крепкого алкоголя Proximo стал первой компанией в своей отрасли, возобновившей официальные поставки в Россию после ухода в 2022 году. О возвращении иностранного партнёра объявил российский импортёр Simple Group, получивший эксклюзивные права на дистрибуцию его продукции.

«Это первый случай возвращения на российский рынок международного алкогольного производителя, приостановившего деятельность в России в марте 2022 года», — подчеркнули в Simple Group.

Соглашение между компаниями было заключено ещё в июне 2025 года, однако фактические поставки начались в апреле 2026-го. За прошедшие месяцы Simple Group ввезла продукцию трёх брендов Proximo на общую сумму почти 1 млрд рублей.

Теперь российский дистрибьютор намерен урегулировать вопросы, связанные с параллельным импортом. В компании объяснили, что это необходимо для соблюдения эксклюзивных прав на поставки продукции, которые предусматривает заключённый контракт.

Proximo входит в мексиканскую группу Becle и специализируется на производстве и распространении крепких спиртных напитков. Её портфель насчитывает свыше 30 брендов текилы, виски, рома, джина и водки. Продукция компании представлена более чем в 85 странах мира.

Среди наиболее известных марок в международном портфеле производителя — текила Jose Cuervo и 1800, ирландский виски Bushmills и ром The Kraken. При этом в сообщении Simple Group не уточняется, какие именно три бренда вошли в новое соглашение о поставках в Россию.

В марте 2022 года Proximo прекратила работу на российском рынке, как и ряд других международных производителей алкоголя. Теперь компания возобновила сотрудничество через местного дистрибьютора, причём первые партии продукции поступили в страну ещё до публичного объявления о возвращении.