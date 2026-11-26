Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал информацию о возможном переходе в московский ЦСКА. Футболист подтвердил, что летом армейцы действительно проявляли к нему интерес, однако о возобновлении переговоров перед зимним трансферным окном ему ничего не известно. Об этом игрок рассказал «Чемпионату».

По словам Мелёхина, ранее ему уже задавали вопросы о возможном переходе в московский клуб. Тогда защитник знал об интересе со стороны ЦСКА, однако сейчас не получал от своего агента новой информации.

«Знаю, что летом был интерес от ЦСКА. Не знаю, посмотрим. Мне агент ничего не говорил по этому поводу. От вас [журналистов] первый раз слышу, что перед зимним трансферным окном тоже есть интерес ко мне от этого клуба», — заявил футболист.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА продолжает следить за защитником «Ростова» в преддверии зимнего трансферного окна.