Туринский «Ювентус» рассматривает возможность приглашения российского голкипера Станислава Агкацева, выступающего за «Краснодар». Итальянский гранд включил 24-летнего футболиста в число кандидатов на усиление вратарской линии в следующем сезоне. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, руководство туринцев готовится к серьёзным изменениям в составе голкиперов. Основным вратарём планируют оставить Гульельмо Викарио, а вот его сменщики могут покинуть команду уже следующим летом.

В частности, «Ювентус» не намерен выкупать у «Вольфсбурга» Камила Грабару, получившего тяжёлую травму колена. Также ожидается уход Нето, а будущее 36-летнего Карло Пинсольо остаётся неопределённым.

Наиболее предпочтительным кандидатом считается Лоренцо Пальмизани из «Фрозиноне». При этом туринский клуб изучает и зарубежный рынок. Помимо Агкацева, в сферу интересов «Ювентуса» попал бразилец Педро Мориско, выступающий за «Коритибу».

Интерес к российскому вратарю возник не впервые. Ещё летом появлялись сообщения о возможном переходе Агкацева в Турин. В октябре футболист сам подтвердил, что представители «Ювентуса» рассматривали его кандидатуру, однако трансфер не состоялся. Тогда итальянский клуб предпочёл арендовать других голкиперов.

Агкацев остаётся основным вратарём «Краснодара», воспитанником которого является. В сезоне-2025/26 он провёл 37 матчей во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 15 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Официальной информации о новых переговорах между клубами пока нет.