В Республике Татарстан молодожёны посещают избирательные участки непосредственно в день заключения брака. Несмотря на насыщенную праздничную программу и плотный график торжественных мероприятий, новоиспечённые супруги находят возможность проявить гражданскую позицию.

В России проходит второй день выборов депутатов Госдумы. Фото © VK/ Республика Татарстан

Для ряда пар совместное голосование стало одной из ключевых частей праздничного дня. Молодожёны прибывали на участки сразу после официальной церемонии регистрации, отмечая, что участие в выборах в столь знаменательную дату символизирует для них начало нового этапа жизни и совместную ответственность за общее будущее.

В России проходит второй день выборов депутатов Госдумы. Фото © VK/ Республика Татарстан

Члены участковых избирательных комиссий и другие голосующие тепло встречали женихов и невест в парадных нарядах. Сами пары подчеркнули, что даже свадебные хлопоты не стали поводом откладывать выполнение гражданского долга.

Ранее Life.ru писал, что в Московской области на избирательный участок пришёл 100-летний ветеран, который не пропустил ни и выборы. История Ивана Жучкова является примером ответственного отношения гражданина к избирательному процессу и общественной жизни страны.