Первый семейный выбор: Трогательный свадебный тренд охватил избирательные участки Татарстана
В Татарстане молодожёны посетили избирательные участки в день свадьбы
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В Республике Татарстан молодожёны посещают избирательные участки непосредственно в день заключения брака. Несмотря на насыщенную праздничную программу и плотный график торжественных мероприятий, новоиспечённые супруги находят возможность проявить гражданскую позицию.
Для ряда пар совместное голосование стало одной из ключевых частей праздничного дня. Молодожёны прибывали на участки сразу после официальной церемонии регистрации, отмечая, что участие в выборах в столь знаменательную дату символизирует для них начало нового этапа жизни и совместную ответственность за общее будущее.
Члены участковых избирательных комиссий и другие голосующие тепло встречали женихов и невест в парадных нарядах. Сами пары подчеркнули, что даже свадебные хлопоты не стали поводом откладывать выполнение гражданского долга.
Ранее Life.ru писал, что в Московской области на избирательный участок пришёл 100-летний ветеран, который не пропустил ни и выборы. История Ивана Жучкова является примером ответственного отношения гражданина к избирательному процессу и общественной жизни страны.
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