Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков вместе со своей супругой Аллой Власовной принял участие в выборах в Московской области. О супружеской паре, проголосовавшей во Фрязино, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время брифинга в информационном центре ЦИК.

По словам главы комиссии, Ивану Ивановичу Жучкову уже более ста лет. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает принимать участие в избирательных кампаниях и, как отметила Памфилова, за всю свою жизнь не пропустил ни одного голосования.

Председатель ЦИК обратила особое внимание на многолетнюю приверженность ветерана участию в выборах. По её словам, история Ивана Жучкова является примером ответственного отношения гражданина к избирательному процессу и общественной жизни страны.

Памфилова подчеркнула, что участие в голосовании для ветерана стало неизменной частью гражданской позиции. Она назвала его постоянное присутствие на выборах примером гражданской ответственности и отметила значимость такого отношения к исполнению гражданского долга.

Отдельно глава ЦИК упомянула супругу ветерана Аллу Власовну Жучкову, которая также пришла на избирательный участок вместе с мужем. По словам Памфиловой, супружеская пара из Фрязино своим участием в голосовании демонстрирует многолетнюю вовлечённость в общественную и политическую жизнь.

Говоря об Иване Жучкове, председатель Центризбиркома подчеркнула уважение к его жизненной позиции и постоянству. «На таких людях и держится наша Россия», — сказала Памфилова, комментируя участие ветерана в очередной избирательной кампании.

Ранее Life.ru сообщал, что в первый день выборов в Москве произошёл кратковременный сбой в работе терминалов электронного голосования. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова связывала его с кибератаками на информационные системы, после чего работу оборудования восстановили.