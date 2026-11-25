В Сочи намерены продолжить эксперимент по выращиванию тропических фруктов после первого урожая бананов весом около 150 килограммов. В теплицах крестьянского фермерского хозяйства «100 гектар» также собирают папайю и маракуйю. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин

«Эксперимент по выращиванию бананов, папайи, маракуйи в Сочи очень хороший. Мы видим, что успех есть, он будет тиражироваться и увеличиваться», — заявил мэр.

Первый урожай бананов получили ещё в августе 2026 года. В октябре сочинские плоды представили на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». На территории хозяйства выращивают 15 сортов бананов.

Результаты лабораторных исследований показали, что местные бананы соответствуют требованиям пищевой безопасности и товарного качества. Кроме того, по содержанию калия они значительно превзошли массовые импортные аналоги. Тепличный комплекс занимает площадь 600 квадратных метров, а за микроклиматом внутри следит система управления на основе искусственного интеллекта.

Развитие субтропического земледелия власти рассматривают как одно из перспективных направлений агропромышленного комплекса Сочи до 2035 года. По словам Прошунина, в 2026 году местные аграрии собрали более 280 тонн чая и около 90 тонн плодово-ягодной продукции.

Развивается и сельскохозяйственный туризм. По данным туроператоров, которые привёл глава города, каждый третий турист включает в программу поездки экскурсии на сыроварни, четверть интересуется местными деликатесами, а 40% выбирают дегустационные сеты в авторских ресторанах.

Ранее Life.ru рассказывал о первом коммерческом урожае бананов в Краснодарском крае. Вице-премьер Дмитрий Патрушев связал расширение возможностей отечественного агропрома с разнообразием природно-климатических зон и развитием технологий.