В Екатеринбурге ветеринары во время срочной операции достали из желудка 10-летнего бультерьера резиновую утку, которую он, как утверждают хозяева, проглотил ещё в 2018 году. О необычной истории сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на владельцев собаки.

По словам хозяйки, после того случая у пса начались рвота и диарея, однако тогда обследование не показало инородного предмета. Семья решила, что игрушка вышла сама, тем более что в последующие годы питомец якобы чувствовал себя нормально и не подавал тревожных сигналов.

Резиновая утка, которая находилась в желудке собаки восемь лет. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Проблемы начались недавно, когда у бультерьера развился тяжёлый гастрит. Собака стала стремительно терять вес и похудела примерно на 12 килограммов. Назначенное лечение результата не дало, после чего животному сделали рентген.

Именно это обследование и показало инородный предмет в желудке. Псу назначили срочную операцию, во время которой хирурги извлекли резиновую утку. По словам хозяйки, игрушка за годы нахождения в организме почернела, а сама находка удивила даже врача. Женщина отметила, что раньше в практике хирурга проглоченные предметы задерживались у животных максимум на несколько месяцев.

Сейчас состояние бультерьера остаётся тяжёлым. По словам владелицы, собака истощена, обезвожена, отказывается от еды, а заметного улучшения после операции пока нет. Несмотря на это, семья надеется, что питомец сможет восстановиться. Хозяйка также рассказала, что на лечение уже ушло около 50 тысяч рублей.