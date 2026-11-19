Президент России Владимир Путин проведёт пресс-конференцию по итогам встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. О планах российского лидера сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Выступление состоится после первой в истории отдельной трёхсторонней встречи руководителей России, США и Китая. Переговоры прошли 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне.

Саммит продолжался 1 час 29 минут — с 11:27 до 12:56 по московскому времени. Изначально встречу планировали начать в 09:30 мск, однако её старт задержался почти на два часа. При этом сами переговоры продолжались дольше отведённого часа.

В начале встречи Путин, Трамп и Си Цзиньпин выступили перед журналистами, после чего продолжили разговор за закрытыми дверями. По завершении саммита лидеры не стали делать совместных устных заявлений для прессы.

Помощник российского президента Юрий Ушаков уже оценил атмосферу трёхсторонних переговоров как хорошую. Раскрывать подробности обсуждения он не стал, отметив, что о состоявшемся разговоре расскажет сам Владимир Путин.

По итогам встречи также была принята совместная Декларация о мире. В документ вошли положения о реформировании ООН, стабильности энергопоставок, недопустимости злоупотреблений полномочиями Международного уголовного суда и снижении ядерных рисков.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию саммита и заявил, что встреча прошла лучше ожидаемого. Российский президент положительно оценил состоявшиеся переговоры трёх держав.