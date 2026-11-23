Новый раунд трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится в ближайшее время. Россия, США и Украина продолжат диалог, однако точных дат следующей встречи пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определённости», — приводит его комментарий РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились 11 ноября. По их итогам Москва и Киев согласовали новый масштабный обмен военнопленными. Стороны раскроют его параметры позднее. В течение двух дней участники обсуждали гарантии безопасности, гуманитарные вопросы, обмены пленными, снижение напряжённости и территориальные разногласия. О финальных договорённостях по другим ключевым темам стороны публично не сообщали.