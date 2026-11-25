Закрепить договорённости по урегулированию конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя политическую ответственность за принятые решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«Без кого-то, кто возьмёт на себя политическую ответственность и будет представлять киевский режим, финализация договорённостей невозможна», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом, Песков обозначил необходимость участия украинской стороны на заключительном этапе переговорного процесса.

Подобную позицию пресс-секретарь российского президента высказывал и ранее. В октябре он заявлял, что окончательное урегулирование невозможно без участия представителя украинской стороны, готового взять на себя ответственность за принимаемые решения.

Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Стороны обсуждали перспективы украинского урегулирования, территориальные разногласия и гарантии безопасности.