Песков: Без ответственного представителя Киева соглашение по Украине не закрепить
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Закрепить договорённости по урегулированию конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя политическую ответственность за принятые решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».
«Без кого-то, кто возьмёт на себя политическую ответственность и будет представлять киевский режим, финализация договорённостей невозможна», — подчеркнул представитель Кремля.
Таким образом, Песков обозначил необходимость участия украинской стороны на заключительном этапе переговорного процесса.
Подобную позицию пресс-секретарь российского президента высказывал и ранее. В октябре он заявлял, что окончательное урегулирование невозможно без участия представителя украинской стороны, готового взять на себя ответственность за принимаемые решения.
Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Стороны обсуждали перспективы украинского урегулирования, территориальные разногласия и гарантии безопасности.
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