Близость дат проведения выборов в США и трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине никак не связана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В Италии заявили о бесполезности ЕС, мечтающего занять место на переговорах по Украине

В Италии заявили о бесполезности ЕС, мечтающего занять место на переговорах по Украине

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают влияния итогов выборов в США на ход переговоров по Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва надеется, что президент Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия.