Европейские страны оказались на вторых ролях в переговорах по украинскому урегулированию, уступив посредническую инициативу США. К такому выводу пришла итальянская газета La Verità, назвавшая действия Брюсселя бесполезными для основного дипломатического процесса.

Издание обратило внимание на запланированные консультации в Брюсселе с участием представителей США, НАТО, Украины, Великобритании, Франции и Германии. По мнению авторов материала, многочисленные встречи в разных форматах лишь подчёркивают отсутствие у европейцев реального влияния на переговоры Москвы, Вашингтона и Киева.

«Мешанина групп, что лишь подтверждает абсолютную бесполезность в переговорном процессе европейцев, которые исключены из трёхсторонних контактов США, России и Украины в Абу-Даби», — говорится в публикации.

В La Verità считают, что Вашингтон намеренно держит европейских партнёров на расстоянии от основных переговоров. Предстоящие контакты в штаб-квартире НАТО газета расценивает как попытку создать видимость участия Европы, тогда как США сохраняют за собой роль главного посредника.