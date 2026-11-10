Российская делегация на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби самостоятельно определит, когда и в каком формате информировать президента Владимира Путина о ходе консультаций. Доклады могут поступать оперативно, в «телеграфном» режиме, либо в виде подробного отчёта по итогам обсуждений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.