Песков: Делегация РФ на месте решит, как и когда доложить Путину о переговорах
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Российская делегация на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби самостоятельно определит, когда и в каком формате информировать президента Владимира Путина о ходе консультаций. Доклады могут поступать оперативно, в «телеграфном» режиме, либо в виде подробного отчёта по итогам обсуждений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Делегация будет принимать решение в зависимости от того, как будут идти переговоры», — пояснил представитель Кремля.
Ранее Life.ru сообщал о прибытии российской делегации в Абу-Даби для переговоров с США и Украиной. Участие в консультациях принимают представители дипломатического и военного руководства России. Американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.