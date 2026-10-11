Песков допустил непубличные телефонные разговоры Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп теоретически могли проводить телефонные разговоры, о которых Кремль не сообщал публично. Такую возможность допустил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Звонок, о котором вы не знаете, может быть, мог», — со смехом ответил представитель Кремля на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина о возможности непубличных контактов между лидерами России и США.

Зарубин также обратил внимание на заявления Трампа о телефонных разговорах с Путиным, информация о которых не всегда сразу подтверждалась российской стороной.

«Но это не значит, что он этого не сделает», — сказал Песков, комментируя слова американского президента о возможных новых звонках российскому лидеру.

Ранее Life.ru рассказывал подробности разговора Путина и Трампа, состоявшегося 9 октября. По словам Пескова, основное внимание президенты уделили вопросам украинского урегулирования, причём обсудить эту тему предложила американская сторона. Лидеры также затронули ситуацию вокруг Ирана и двусторонние отношения, а по итогам беседы договорились продолжать контакты на высшем уровне.