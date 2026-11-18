Итоги общения президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом могут повлиять на решение о поездке на декабрьский саммит G20 в Майами. Об этом журналистам в китайском Шэньчжэне заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Может быть. Поскольку приглашение имеется, может быть, и это как-то затронут», — сказал Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что приглашение на саммит «Большой двадцатки» у российского лидера уже есть. При этом окончательное решение об очном участии будет приниматься с учётом целого ряда обстоятельств.

«Это зависит от огромного количества моментов, от огромного количества условий — и в зависимости от этого президент будет принимать решение», — подчеркнул Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин примет решение об участии в саммите G20 в США после завершения поездки в Китай. Помощник президента Юрий Ушаков пояснил, что российская сторона оценит итоги переговоров в Шэньчжэне, взвесит аргументы за и против и после этого определится с поездкой во Флориду.