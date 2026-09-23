Песков: ЕС в унисон поддерживает русофобскую линию Великобритании
Дмиитрий Песков. Обложка © Life.ru
Страны Европы в унисон поддерживают линию Великобритании, которая нагнетает на континенте русофобские настроения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Лондона создать «центр» по противодействую «российской дезинформации».
«Нагнетание русофобских настроений и поддерживание атмосферы тотальной русофобии — это то, чем Британия занимается», — сказал представитель Кремля. По словам Пескова, поддерживают это и Германия, и Франция, и ряд других стран ЕС.
Ранее Дмитрий Песков заявил об отказе стран Запада сотрудничать с Россией в Арктике. Однако это, по словам пресс-секретаря президента, никак не умаляет роли РФ в регионе.
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