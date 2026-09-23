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Регион
Опубликовано 23 сентября, 09:19

Песков: ЕС в унисон поддерживает русофобскую линию Великобритании

Дмиитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмиитрий Песков. Обложка © Life.ru

Страны Европы в унисон поддерживают линию Великобритании, которая нагнетает на континенте русофобские настроения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Лондона создать «центр» по противодействую «российской дезинформации».

«Нагнетание русофобских настроений и поддерживание атмосферы тотальной русофобии — это то, чем Британия занимается», — сказал представитель Кремля. По словам Пескова, поддерживают это и Германия, и Франция, и ряд других стран ЕС.

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Ранее Дмитрий Песков заявил об отказе стран Запада сотрудничать с Россией в Арктике. Однако это, по словам пресс-секретаря президента, никак не умаляет роли РФ в регионе.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и отношения России с другими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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