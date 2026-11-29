Европейские страны, добивающиеся участия в переговорах по Украине, не стремятся к устранению причин конфликта. Такое мнение в интервью белорусскому телеканалу News.by выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на намерение европейских государств разместить на украинской территории военный контингент в случае приближения урегулирования. По его оценке, подобные планы противоречат задаче достижения мира.

Песков подчеркнул, что европейцы настаивают на превращении трёхстороннего переговорного формата с участием России, США и Украины в четырёхсторонний. Однако, по мнению представителя Кремля, их нынешняя позиция способствует сохранению предпосылок конфликта, а не его разрешению.

Ранее Песков рассказал о реакции европейских стран на приглашение приехать на переговоры в Москву. Соответствующее предложение Владимир Путин озвучил 19 ноября. Приглашение передали по дипломатическим каналам, однако определённости в позиции европейцев пока нет.