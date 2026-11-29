Президент России Владимир Путин готов к контактам с европейскими странами для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусским журналистам, опубликованном на портале NEWS.BY.

«Хочет ли Россия мира? Да, Россия хочет мира. Президент Путин открыт к переговорам, он открыт к контактам. Открыт к контактам с европейцами», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, европейская сторона сама отказалась от двустороннего диалога с Москвой, настаивая на подключении к трёхстороннему формату переговоров.