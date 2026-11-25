В Кремле подтвердили готовность к диалогу с Европой, несмотря на отказ Брюсселя
Песков: Россия остаётся открытой к переговорам с Европой
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Россия по-прежнему готова к переговорам с представителями Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Российская сторона готова и открыта к контактам», — сказал представитель Кремля.
Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что по дипломатическим каналам пригласил европейских представителей в Москву. После этого Великобритания, Германия и Франция, по данным Bloomberg, начали обсуждать возможность переговоров с российской стороной. Однако 23 ноября Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций, настояв на многостороннем формате.
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