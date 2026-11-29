Европейские дипломаты в частных беседах жалуются на необходимость подчиняться внешнеполитическому курсу Брюсселя, даже если он расходится с интересами их стран. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, разногласия внутри Евросоюза становятся всё заметнее. Объединение испытывает трудности даже с определением состава делегации для переговоров по вопросам, непосредственно затрагивающим европейские интересы. Вместо одного-двух представителей приходится привлекать сразу нескольких лидеров или их представителей.

Показательной Полянский назвал ситуацию вокруг главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его словам, её постепенно отодвигают от переговорного процесса по Украине и европейской безопасности, а в кулуарах европейские коллеги критически отзываются о её деятельности.

Причину происходящего российский дипломат видит в противоречиях между сторонниками сохранения внешнеполитической самостоятельности государств и приверженцами дальнейшей централизации власти в Евросоюзе.

По оценке Полянского, зависимость от решений Брюсселя существенно ограничивает пространство для дипломатического манёвра отдельных стран, в том числе в отношениях с Москвой. При этом раскрывать подробности внутренних разногласий европейских государств, непосредственно не затрагивающих Россию, постпред отказался.