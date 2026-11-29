Евросоюз сам ограничивает для себя возможности для переговоров с Россией и в то же время добивается места за столом дипломатических консультаций. На противоречивость такой позиции указал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Они (власти ЕС) заявили о том, что никакие переговоры невозможны без прекращения огня на Украине. То есть ввели самозапрет на ведение переговоров, но одновременно добиваются участия в них», — заявил дипломат на полях 20-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

Грушко подчеркнул, что нынешняя линия Брюсселя включает взаимоисключающие положения. По его оценке, европейские страны сами ограничили возможности для прямого диалога с Москвой, но при этом стремятся присоединиться к обсуждению урегулирования украинского конфликта.

Ранее Евросоюз публично заявлял о намерении направить свою делегацию на следующий раунд переговоров по Украине, хотя формат встречи и состав участников ещё обсуждались. Противоречия вокруг европейского представительства в дипломатическом процессе стали предметом отдельной дискуссии — в Госдуме оценили попытки Брюсселя добиться места за столом переговоров.