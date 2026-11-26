Европейцы отреагировали на приглашение российской стороны приехать на переговоры в Москву, однако их ответ не внёс ясности. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин сообщил о приглашении европейских представителей в Москву. Предложения передали по дипломатическим каналам. Глава государства намерен выяснить позицию европейцев по украинскому урегулированию, прежде чем определять дальнейший формат переговоров.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейских политиков не отвергать приглашение российского лидера. По мнению главы немецкого военного ведомства, добиться результатов без прямого диалога невозможно.