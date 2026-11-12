Европейские политики публично выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине, однако своими действиями способствуют продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести» .

«Европейцы во время переговоров в Абу-Даби делают заявление о готовности размещения военного контингента на Украине. То есть действия, скажем так, противоречат вот этим заявлениям о готовности к миру. То есть они ведут дело к продолжению войны, к расширению войны, но говорят о мире», — сказал представитель Кремля.