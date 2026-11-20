Россия пока не определилась с городом, который сможет принять саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году. Москва уже подала заявку на проведение мероприятия, однако решение о передаче ей соответствующего права ещё не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока города точного нет, точного места нет», — заявил представитель Кремля в беседе с журналистами в Душанбе.

По словам Пескова, российская сторона готова организовать международный форум, но сначала необходимо дождаться решения участников объединения.

«Мы пока не знаем, получим ли мы это право на проведение, но по крайней мере такая готовность у нас имеется», — подчеркнул он.

О подаче российской заявки на председательство в АТЭС в 2035 году Владимир Путин сообщил 18 ноября во время выступления на деловом форуме объединения в китайском Шэньчжэне. Президент выразил надежду, что инициативу Москвы поддержат партнёры.

АТЭС объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Решения в организации принимаются на основе консенсуса. По ранее опубликованным данным МИД России, заявку Москвы уже поддержали восемь участников форума.

Россия ранее принимала саммит АТЭС в 2012 году. Тогда встреча лидеров состоялась во Владивостоке.