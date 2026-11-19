Участники саммита АТЭС договорились совместно укреплять энергетическую безопасность и расширять доступ к энергоресурсам. Это следует из итоговой декларации, опубликованной на сайте Кремля.

«Мы будем содействовать всеобщему доступу к высококачественным источникам энергии, отличающимся безопасностью, надежностью, бесперебойностью, устойчивостью и экономической доступностью, в том числе для жителей отдалённых и сельских районов», — говорится в документе.

Особое внимание лидеры экономик уделили обеспечению энергией территорий, находящихся далеко от крупных населённых пунктов. В декларации подчёркивается, что доступ к надёжным и экономически доступным источникам энергии должен распространяться в том числе на сельские и отдалённые районы.

Ещё одним направлением сотрудничества станет повышение безопасности энергетических поставок. Участники АТЭС признали необходимость обеспечивать бесперебойное поступление энергоресурсов и совместно решать проблемы, способные влиять на устойчивость энергоснабжения.

Кроме того, стороны выступили за развитие взаимодействия на всех этапах поставок. В документе отдельно отмечается важность взаимовыгодного сотрудничества между экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона.