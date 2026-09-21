Песков: Информагентства выполняют важную функцию борьбы с ложью

Информационные агентства сегодня играют особую роль в условиях информационных войн и большого количества фейков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

По его словам, международные трансформации сопровождаются информационными операциями, из-за которых возрастает риск искажения распространяемых сведений.

«Если говорить о последствиях международной трансформации, это информационные войны», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в таких условиях особенно важна работа агентств, которые распространяют первичную информацию и прямые заявления.

«Здесь, конечно, информационные агентства выполняют очень важную задачу, очень важную работу — бороться с ложью, которая сейчас очень часто распространяется в мировых информационных потоках», — сказал он.

Ранее Песков уже говорил о роли агентств в передаче информации без искажений. В частности, он отмечал, что крупные мировые информагентства дословно передают заявления Владимира Путина, тогда как при последующей интерпретации могут появляться, по его словам, «перегибы и тенденциозное освещение». Кроме того, представитель Кремля заявлял, что Россия стала опытнее в информационных войнах за годы СВО.