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Регион
11 марта, 08:21

«Поднаторели»: В Кремле отметили прогресс России на поле информационных войн за время СВО

Песков: За три года СВО Россия научилась вести информационные войны

За три года СВО Россия прошла длинный путь и смогла стать опытнее на поле информационных войн. Такую оценку прогрессу страны в этой сфере дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.

«За истёкшие три года вот этих новых условий, в которых мы живём, мы изрядно научились и поднаторели в деле ведения информационных войн. И это большой результат, это большое достижение», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что в стране за эти годы выросла целая плеяда талантливых журналистов и медийщиков, которые справляются с вызовами современности и быстро подстраиваются под новые условия реальности.

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Ранее в ходе конференции Дмитрий Песков сделал ряд других важных заявлений. В том числе он выделил мессенджер Telegram как основной источник информации в стране. Также пресс-секретарь российского президента сообщил, что против России идёт масштабная квази- и прокси-война, которые стали последствием СВО.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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