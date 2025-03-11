«Поднаторели»: В Кремле отметили прогресс России на поле информационных войн за время СВО
Песков: За три года СВО Россия научилась вести информационные войны
За три года СВО Россия прошла длинный путь и смогла стать опытнее на поле информационных войн. Такую оценку прогрессу страны в этой сфере дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.
«За истёкшие три года вот этих новых условий, в которых мы живём, мы изрядно научились и поднаторели в деле ведения информационных войн. И это большой результат, это большое достижение», — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также отметил, что в стране за эти годы выросла целая плеяда талантливых журналистов и медийщиков, которые справляются с вызовами современности и быстро подстраиваются под новые условия реальности.
Ранее в ходе конференции Дмитрий Песков сделал ряд других важных заявлений. В том числе он выделил мессенджер Telegram как основной источник информации в стране. Также пресс-секретарь российского президента сообщил, что против России идёт масштабная квази- и прокси-война, которые стали последствием СВО.
Life.ru