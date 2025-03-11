«Поднаторели»: В Кремле отметили прогресс России на поле информационных войн за время СВО

За три года СВО Россия прошла длинный путь и смогла стать опытнее на поле информационных войн. Такую оценку прогрессу страны в этой сфере дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.

«За истёкшие три года вот этих новых условий, в которых мы живём, мы изрядно научились и поднаторели в деле ведения информационных войн. И это большой результат, это большое достижение», — сказал Песков.