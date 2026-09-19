«Промываете мозги страшилками»: Дмитриев прошёлся по Би-би-си после статьи о войне
Дмитриев обвинил Би-би-си в попытке подрыва Запада изнутри
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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, почему Би-би-си стремится подорвать западную цивилизацию изнутри. Об этом он написал в соцсети X.
«Почему Би-би-си так стремится подорвать западную цивилизацию изнутри?» — спросил глава РФПИ.
Так Дмитриев отреагировал на материал британской корпорации под заголовком «Возможно, грядёт война. Готовы ли мы психологически?».
На поставленный Би-би-си вопрос спецпредставитель президента РФ ответил отрицательно, раскритиковав редакционную политику вещателя.
«Нет, поскольку вы явно испытываете умственные, психологические и этические проблемы, из-за которых вы постоянно промываете мозги ложными страшилками», — написал Дмитриев.
Ранее Life.ru писал, что Дмитриев обвинил сторонников продолжения конфликта в Европе во лжи о ситуации на Украине, которая помогает затягивать боевые действия.
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