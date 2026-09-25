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Опубликовано 25 сентября, 09:55

Песков: Конкретики по встрече России, США и Украины пока нет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Конкретной информации о возможной трёхсторонней встрече представителей России, США и Украины пока нет. Возможность таких переговоров обсуждали президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, тогда речь шла о том, что встреча может состояться в ближайшей перспективе. Однако новых деталей по срокам или другим параметрам переговоров представитель Кремля не привёл.

«Пока больше конкретики я вам сказать не могу», — сказал Песков.

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Ранее Life.ru писал, что Россия рассчитывает на возобновление трёхсторонних переговоров с США и Украиной. Несколькими днями ранее Песков заявлял, что Москва надеется вернуться к такому формату диалога.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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