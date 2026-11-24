Москва не располагает информацией об изменении позиции нового руководства Сирии по вопросу Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос RTVI .

«Нам об этом неизвестно», — ответил представитель Кремля. Журналисты поинтересовались, отказался ли Дамаск от прежнего подхода к признанию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими.

Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас намерена добиться пересмотра решений Сирии о признании ДНР и ЛНР. Брюссель хочет включить этот вопрос в условия будущего соглашения с Дамаском, одновременно добиваясь сокращения российского влияния в стране. По её словам, новые договорённости с сирийскими властями должны учитывать решения, принятые при бывшем президенте Башаре Асаде. В 2022 году Дамаск признал независимость ДНР и ЛНР. Теперь Брюссель намерен включить вопрос об отказе от такого признания в переговоры о новом соглашении с Сирией.