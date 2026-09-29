Песков: Кремль поможет избранным в Госдуму ветеранам СВО «встать на крыло»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль поможет ветеранам спецоперации освоиться в новой должности после избрания в Госдуму. Так он ответил на вопрос журналистов о том, помогут ли в Москве таким депутатам «встать на крыло».
«Как и все в нашей стране, как и все люди, ведомства, партии, собственно, как отдельное подразделение, Кремль, безусловно, будет помогать. Он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых разных программ помощи и поддержки героев СВО», — отметил Песков.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, что по итогам выборов разных уровней в России избраны 655 участников спецоперации.
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