Российские министерства начали создавать специальные оперативные группы, чтобы решать проблемы граждан ещё до прямой линии президента Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, ведомства договорились подключаться к работе с обращениями россиян непосредственно во время подготовки к ежегодному эфиру. Это позволит принимать необходимые меры, не дожидаясь, пока вопросы прозвучат перед президентом.

«Есть договоренность с целым рядом министерств — начали в прошлом году с Минздравом эту практику, — которые создают прямо специальную группу «горячую» на время подготовки к прямой линии и, не дожидаясь прямой линии, они принимают меры», — пояснил Песков.

Такой механизм впервые опробовали в 2025 году с участием Министерства здравоохранения. Теперь практику распространяют на другие ведомства, чтобы ускорить рассмотрение поступающих жалоб и просьб о помощи.

Прямая линия Владимира Путина состоится 10 декабря и вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией. Приём обращений стартовал 27 ноября и продолжится до завершения трансляции.