Москва не спешит восстанавливать полноценное дипломатическое представительство в Лондоне и Париже, поскольку нынешнее состояние отношений с этими странами не требует кадровой спешки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие новых послов в Великобритании и Франции. Свою позицию представитель Кремля изложил в беседе с «Ведомостями».

Журналисты поинтересовались, почему после ухода предыдущих руководителей российских дипмиссий прошло уже больше двух месяцев, а их преемники до сих пор не назначены. В ответ Песков дал понять, что Москва не считает этот вопрос первоочередным на фоне фактического отсутствия двусторонних отношений.

«А с послами что касается Европы, то куда спешить? Отношений [с этими странами] нет», — заявил представитель Кремля.

Напомним, в конце сентября Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла России в Великобритании, а Алексея Мешкова — от поста главы российской дипмиссии во Франции и Монако. Келин возглавлял посольство в Лондоне с 2019 года, Мешков представлял интересы России в Париже с 2017-го.

Ранее Life.ru сообщал, что бывшие послы России в Великобритании и Франции Андрей Келин и Алексей Мешков вошли в состав Совета Федерации. Оба дипломата после завершения работы за рубежом получили новые должности в российском парламенте. Теперь они будут заниматься международной повесткой уже в качестве сенаторов.