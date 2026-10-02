Совет Федерации утвердил изменения в составах комитетов

Бывшие послы России в Великобритании и Франции Андрей Келин и Алексей Мешков войдут в комитет Совета Федерации по международным делам. Распределение новых сенаторов по комитетам следует из постановления верхней палаты парламента.

Экс-глава Дагестана Сергей Меликов, бывший первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко, Алексей Пучнин и Оксана Фадина войдут в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Дмитрий Горицкий продолжит работу в комитете по бюджету и финансовым рынкам. Представителем Тюменской областной думы в Совфеде он впервые стал в 2021 году, а 1 октября 2026-го региональный парламент вновь наделил его полномочиями сенатора.

Келин до перехода в Совфед почти семь лет возглавлял российское посольство в Лондоне и теперь представляет исполнительную власть Мордовии. Мешков, ранее занимавший пост посла во Франции, получил сенаторский мандат от Тверской области.

Меликов стал представителем исполнительной власти Брянской области. Он возглавлял Дагестан с 2021 года до мая 2026-го, а ранее уже работал в Совете Федерации — представлял Ставропольский край.

Пономаренко избрали сенатором от Законодательного собрания Красноярского края 1 октября. До этого он много лет работал в региональной власти, в том числе первым заместителем губернатора и руководителем администрации главы края.